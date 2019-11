Em um jogo aberto, o Paraná Clube empatou com o Botafogo-SP em 3×3 na noite desta sexta-feira (29), na Vila Capanema, pela última rodada da Série B. Logo no começo, aos dez minutos, o time paranista abriu o placar. Bruno Rodrigues recebeu perto do bico da área, tocou por cima da zaga para Guilherme Santos, que cruzou rasteiro e fraco para a área. Luiz Otávio, zagueiro do Pantera, tentou tirar a bola e desviou para o gol. O Tricolor termina o campeonato com 56 pontos.

A resposta do time paulista aconteceu três minutos depois. Após jogada ensaiada no escanteio, Lucas Mendes chutou de fora da área, Sciola amorteceu a bola para evitar o gol e Didi aproveitou, na pequena área, para empatar. Jenison, em chute cruzado e de cabeça, quase colocou o Paraná à frente do placar. Matheus Anjos também arriscou de fora da área e Darley fez boa defesa. O camisa 9 paranista e Bruno José, em novas chances, obrigaram os goleiros a praticarem ótimas intervenções.

+ Veja como foi o jogo entre Paraná e Botafogo-SP

Depois de duas ótimas defesas de Thiago Rodrigues, o Tricolor apareceu novamente e foi fatal. Em cobrança de escanteio de Matheus Anjos, Jenison se antecipou e cabeceou para as redes, aos 40. Mas, no final, com 47, o Botafogo-SP empatou novamente. Murilo Henrique recebeu de Nadson, ajeitou na área e mandou no ângulo.

Na volta do intervalo, a equipe paulista começou melhor e Nadson quase virou o confronto em chute colocado, que o goleiro paranista se esticou para defender, assim como fez em batida de Bruno José. Já Jenison, após escanteio, poderia ter marcado, mas cabeceou sozinho sem direção.

+ Confira como ficou a classificação da Série B!

Com uma intensidade menor que na etapa inicial, as equipes passaram a tocar mais a bola e não ter tanto ímpeto ofensivo. O técnico Matheus Costa, então, iniciou as substituições. Warley estreou na competição na vaga de Alesson e foi em um passe dele que Bruno Rodrigues recebeu e assustou em chute cruzado da intermediária.

O centroavante Marlyson, que se machucou no começo do torneio e passou por cirurgia, retornou nessa partida no lugar de Luiz Otávio. Logo depois, contudo, a Pantera virou. Aos 32, Diego Gonçalves fez seu primero lance no jogo, cortou Sciola e Bauermann e chutou no canto direito de Thiago Rodrigues. Nos últimos minutos, Éder Sciola lançou na área e Bruno Rodrigues desviou de cabeça, decretando o empate. Com 55 pontos, o Paraná é o sétimo colocado e fez sua terceira melhor campanha na Série B de pontos corridos, atrás de 2013 (57, oitavo) e 2017 (64, quarto).

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 38ª Rodada

PARANÁ 3X3 BOTAFOGO-SP

Paraná

Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Leandro Almeida e Guilherme Santos; Luiz Otávio (Marlyson), Fernando Neto (Léo Príncipe), Matheus Anjos, Alesson (Warley) e Bruno Rodrigues; Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Botafogo-SP

Darley; Lucas Mendes, Luiz Otávio, Didi e Vinicius Freitas; Pablo, Marlon Freitas, Nadson (Higor Meritão), Murilo Henrique (Bruno Moraes) e Bruno José; Henan (Diego Gongalves).

Técnico: Hemerson Maria

Local: Vila Capanema

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)

Gols: Luiz Otávio (contra) aos 10′ do 1ºT; Didi aos 13′ do 1ºT; Jenison aos 40′ do 1ºT; Murilo Henrique aos 47′ do 1ºT; Diego Gonçalves aos 32′ e Bruno Rodrigues aos 43 do 2ºT;

Cartões amarelos: Luiz Otávio (PAR); Lucas Mendes, Pablo (BOT)

Público pagante: 896

Público total: 1.047

Renda: R$ 13.175,00.