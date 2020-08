O técnico Allan Aal apontou o bom início do Paraná na Série B como trunfo para conseguir a classificação na Copa do Brasil. O Tricolor busca reverter a desvantagem depois de perder por 1 a 0 para o Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 10 de março, antes da paralisação do futebol.

Depois de 169 dias entre os confrontos, o time paranaense entra em campo na próxima quarta-feira (26), na Vila Capanema, precisando ganhar por dois gols de diferença para avançar à quarta fase. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis – não há gol fora de casa.

“Temos que ter a cabeça no lugar e saber que nosso desempenho vai levar à reversão do placar. É confiar no que estamos fazendo, na nossa invencibilidade e nas atuações no início da Série B”, afirmou.

Aal também frisou a importância da recuperação emocional para o confronto depois do desgastante empate contra o Operário. “Temos que ter equilíbrio técnico, tático, mas principalmente emocional porque estamos atrás do placar. Não podemos pensar que precisamos de dois gols e fugir da nossa característica. Um jogo vertical e de construção é fundamental para brigar pela classificação”, ressaltou.

A partida acontece nesta quarta-feira (26), às 19h, na Vila Capanema. Para a decisão, o Tricolor lançou uma promoção de ingressos “comemorativos”, que terá o valor arrecadado revertido para os jogadores em caso de classificação. A competição prevê premiação de R$ 2 milhões para o clube que avançar à quarta fase.

