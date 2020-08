O Paraná lançou nova camisa de jogo neste sábado (22). O novo manto reserva é praticamente todo branco com detalhes em vermelho e azul nas mangas. No site do clube, é vendido por R$ 199,90.

A camisa é produzida pela marca do próprio clube, a Valente. E conta ainda com Paraná escrito na vertical, como marca d’água, e escudo texturizado.

No domingo, o Paraná enfrenta o Operário, às 11 horas, na Vila Capanema. O Tricolor tem 10 pontos e o Fantasma 8, duelo que vale as primeiras posições da Série B 2020.

A estreia do novo uniforme será na próxima quarta-feira (26), contra o Botafogo, às 19h, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Conheça agora nosso segundo manto de goleiros. ✋🏽🤚🏽



O escudo na versão monocromática em dourado também figura por aqui. Um manto absurdo de lindo!



🛒 Já está à venda na loja online 👉🏼



Use o cupom SOUSOCIO e ganhe 10% OFF.#JuntosPorNossasCores pic.twitter.com/X286JLuoeI — Paraná Clube (de 😷) (@ParanaClube) August 22, 2020

