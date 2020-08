Líder da Série B, o Paraná Clube encara na próxima rodada o vice-líder Operário. A projeção para o duelo paranaense é de um confronto difícil, de acordo com o técnico Allan Aal. O jogo acontecerá no próximo domingo (23), às 11h, na Vila Capanema, pela quinta rodada da competição.

Embalado por três vitórias seguidas e a invencibilidade em quatro rodadas, o Tricolor vai enfrentar um adversário à altura. Enquanto o time paranista soma dez pontos, o Fantasma tem oito, com dois empates e dois triunfos até aqui.

“Mais um jogo difícil. Vamos trabalhar nos dias que antecedem a partida e preparar a estratégia sabendo da dificuldade que será. É uma equipe competitiva, que tem característica de muita força e utiliza bem a bola aérea”, disse Allan Aal em entrevista à Rádio Banda B, após a vitória sobre o Guarani, na terça-feira (18), em Campinas.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Operário e Paraná já se enfrentaram neste ano, pela sétima rodada do Campeonato Paranaense. Quem saiu vitorioso, na ocasião, foi o Tricolor, que fez 1×0. Mesmo com esse retrospecto de vitória, o treinador não quer ver o elenco tranquilo com o confronto.

“Vamos bater nessa tecla que não dá pra relaxar. Na Série B todos são jogos equilibrados que são decididos no detalhe”, finalizou.

+ Mais do Tricolor:

+ Raphael Alemão é negociado com o futebol estrangeiro

+ Paraná busca ex-dupla de Higor Meritão pra substituir Carlos Dias

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?