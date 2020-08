O Paraná anunciou uma campanha para a partida decisiva contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (26), pela terceira fase da Copa do Brasil. Quem comprar um ingresso “comemorativo”, pelo preço de R$ 10, irá concorrer às camisas dos jogadores em campo. A equipe usará o novo uniforme branco lançado no último sábado (22).

O dinheiro arrecadado pelo sorteio será revertido em premiação aos atletas em caso de classificação. Os sócios adimplentes também vão concorrer ao sorteio das camisas. No total serão sorteadas 10 camisas para associados e outras 10 para quem comprar os ingressos.

Quem comprou entradas para este jogo antecipadamente (antes da pandemia) também podem participar da ação. Para isso, o torcedor precisa fazer a troca pelo ingresso comemorativo até a próxima quarta-feira exclusivamente na Central do Sócio da Kennedy. Quem optar pelo reembolso poderá solicitar a partir de 27 de agosto.

O Tricolor perdeu o jogo de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro, antes da paralisação do futebol. Para avançar, o time de Allan Aal precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Lembrando que na Copa do Brasil não há mais o critério do gol fora de casa.

A competição nacional é tratada com extrema importância pelo Paraná pela questão financeira. Se avançar, o Tricolor arrecada R$ 2 milhões ao alcançar a quarta fase do mata-mata.

