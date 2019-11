A declaração do presidente do Vitória, Paulo Carneiro, sobre o clube estar aberto a receber a ‘mala branca‘ nesta última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi deixada de lado no Couto Pereira. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, o atacante Robson destacou que o Coritiba está focado apenas em seu objetivo de conquistar o acesso na despedida da Segundona.

“No futebol isso sempre existiu e não iria ser diferente agora. Mas, não estamos preocupados com isso. Nós brigamos por mais coisas do que eles. Quem está brigando pelo acesso somos nós”, disse o jogador, que volta a ficar à disposição do técnico Jorginho, após ter cumprido suspensão frente ao Bragantino.

O Vitória, adversário do Verdão neste sábado, em Salvador, tem convivido com salários atrasados. Por conta disso, os jogadores sequer treinaram na última quarta-feira. Ao Globo Esporte da Bahia, o mandatário do Rubro-Negro chegou a brincar sobre a situação do clube.

“Eu, se estivesse no lugar deles, recebia (mala branca). Tomara que deem a eles R$ 2 milhões. A pressão sobre mim vai ser menor na segunda-feira. Eles [jogadores do Vitória] vão ganhar dinheiro, porque o Coritiba precisa empatar”, declarou Paulo Carneiro.

Para se garantir na Série A do ano que vem, o Coritiba depende apenas de si. Um empate já leva o clube de volta à elite. Em caso de derrota, o Coxa terá que torcer por tropeços de América-MG e Atlético-GO.

