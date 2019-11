O Coritiba embarcou para Salvador com o apoio da torcida, na tarde desta quinta-feira (28). Cerca de 70 torcedores foram desejar boa sorte à delegação no Aeroporto Afonso Pena. O Coxa enfrenta o Vitória, sábado (30), no Barradão, precisando de um empate na última rodada da Série B para conseguir o acesso. O Coxa chegou por volta das 12h30 para o embarque com chegada prevista para o final da tarde na capital baiana. O elenco treina na manhã de sexta-feira (29), no Centro de Treinamento do Bahia.

O Coritiba tem um desfalque e um retorno para a partida decisiva. O lateral-direito Felipe Mattioni foi vetado, enquanto o atacante Robson retorna de suspensão. Mattioni se lesionou durante o primeiro tempo da partida contra o Bragantino, no último domingo. Ele tentou continuar em campo, mas saiu logo após o intervalo e não se recuperou durante a semana.

Diogo Mateus assume a sua vaga na posição. Havia a expectativa que o jovem Yan Couto, campeão mundial pela seleção brasil sub-17 há menos de duas semanas, pudesse ser relacionado pela primeira vez e ser opção no banco, no entanto, isso não aconteceu.

Já Robson, que cumpriu suspensão automática na rodada passada, fica à disposição do técnico Jorginho. Caso o atacante volte normalmente, o comandante alviverde ainda tem uma dúvida de quem sair. O treinador pode tirar o volante Serginho, recuar Juan Alano e colocar Robson no ataque. As outras possibilidades são a própria saída de Juan Alano ou do centroavante Igor Jesus, com o atacante atuando como referência.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

A última alternativa, mais remota, seria em relação a Rafinha. Como o jogador ainda não aguenta os 90 minutos, Jorginho pode optar por deixá-lo no banco para colocar durante o segundo tempo. O Coritiba deve ir a campo com: Alex Muralha; Diogo Mateus, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho e Giovanni; Rafinha, Robson e Igor Jesus.

Com 63 pontos e na terceira colocação, o Coritiba enfrenta o Vitória no sábado, no Barradão, pela última rodada da Série B. O Coxa precisa de um empate para confirmar o acesso. Em caso de derrota, a equipe alviverde precisa torcer por um tropeço de América-MG ou Atlético-GO, que enfrentam São Bento e Sport, respectivamente, em casa.

