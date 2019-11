O técnico Jorginho terá praticamente todo o elenco disponível para o confronto contra o Vitória, sábado (30), no Barradão, pela última rodada da Série B. O Coritiba precisa de um empate para sacramentar o acesso.

A principal novidade é o retorno do atacante Robson, que vem sendo decisivo na Série B. Autor de oito gols e duas assistências, ele volta de suspensão. A dúvida fica por conta de quem deixa o time. Com o afastamento de Rodrigão, que não joga mais pelo Coxa, o centroavante Igor Jesus iniciou a partida contra o Bragantino, com Rafinha e Juan Alano atuando pelos lados. No meio de campo, Jorginho jogou com dois volantes – Matheus Sales e Serginho – e com Giovanni na armação.

A tendência é que Jorginho mantenha o esquema no meio de campo. Portanto, a entrada de Robson pode ser no lugar de Igor Jesus para atuar mais centralizado ou mesmo na vaga de Rafinha, que não aguentou atuar os 90 minutos no último domingo (24).

Outra dúvida é o lateral Felipe Mattioni. Contra o Bragantino, ele deixou o campo sentindo dores musculares na coxa e ainda está em processo de recuperação. Diogo Mateus é o substituto imediato.

O provável Coritiba terá: Alex Muralha; Diogo Mateus (Felipe Mattioni), Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho e Giovanni; Juan Alano, Robson e Rafinha (Igor Jesus).

