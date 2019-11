A um jogo do acesso, o Coritiba entra na semana mais importante da temporada para confirmar o retorno à elite do futebol brasileiro. O último compromisso é contra o Vitória no sábado, em Salvador, pela última rodada da Série B.

A delegação alviverde chegará a capital baiana na quinta-feira de tarde, dois dias antes do jogo, para concentrar e realizar somente um treinamento no local no dia seguinte. A programação da comissão técnica será mais leve para o elenco estar 100% fisicamente no dia decisivo.

“O grupo está muito atento e focado. Todos muito ligados. Nós vamos quinta para descansar bem. Não podemos perder essa oportunidade de jeito nenhum. Nós vamos alcançar nosso objetivo”, afirmou o técnico Jorginho em entrevista coletiva.

Após a vitória por 1×0 diante do campeão Bragantino, no Couto Pereira, o time reassumiu a terceira colocação e precisa de apenas um ponto para subir à Série A. América-MG e Atlético-GO, com 61 pontos, dois a menos que o Verdão, são os adversários na disputa.

O Coelho, quarto colocado, encara o rebaixado São Bento, no Independência, enquanto o Dragão, quinto, recebe o vice-campeão Sport, no Antônio Accioly. As duas equipes jogam em casa. “A entrega vai ser constante. Não tem facilidade. Não podemos jogar por um empate. A gente tem essa carta na manga, mas não podemos jogar dessa forma. Precisamos jogar para vencer esse jogo, mas taticamente organizado”, completou o treinador.

Mesmo com cenário favorável, a responsabilidade e a pressão são enormes. O clube precisa subir para turbinar as receitas, que sofreram uma queda drástica de 50% de 2018 para esse ano. O acesso pode resultar em um salto de R$ 8 milhões para R$ 50 milhões em cotas de televisão, com possibilidade de arrecadar mais através de negociação e variáveis.

Técnico e elenco sabem desse dever, e ainda lidam com a ansiedade da semana cheia para o último confronto do ano. Um empate ou uma vitória podem trazer a glória, mas um tropeço e a permanência na segunda divisão deixariam o Coritiba praticamente inviável financeiramente.

“Eu sou bem tranquilo em relação a isso. A vida de atleta me trouxe a maturidade de saber trabalhar. E tendo alguns escapes para não ficar extremamente ligado e que me ajudam. A gente acaba encontrando reflexão e tranquilidade para esse momento fundamental”, finalizou Jorginho.

