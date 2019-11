A torcida do Coritiba deu show nas arquibancadas e empurrou o time na vitória sobre o Bragantino por 1×0, no domingo (24), pela 37ª rodada da Série B. Foram 36.902 pagantes (39.619 total), o segundo maior público do Coxa na competição, perdendo apenas para o jogo contra o Cuiabá que contou com 37.220 pagantes (39.252 total).

Antes da partida, personagens como a Irmã Dulce e o sósia do goleiro Muralha agitaram os torcedores que estavam apreensivos e ansiosos pelo jogo. “Eu nem consegui dormir esta noite, mas estou confiante em uma vitória”, disse Aline Boing, 23 anos, que vai ao Couto desde pequena. A confiança era geral dos torcedores.

A delegação do Alviverde, na chegada ao Couto Pereira, também foi recepcionada com gritos de apoio. A Rua Mauá ficou tomada de verde e branco. Nas arquibancadas, presença ilustre do ídolo Alex, que atendeu aos torcedores tirando fotos e que também deu sua parcela de apoio ao time.

No momento da entrada em campo, fumaças e fogos de artifício deram o tom do que seria a partida mais importante do clube em casa neste ano. Os torcedores não deixaram de apoiar um só minuto. E após a primeira falta cobrada por Diogo Mateus, aos 36 minutos, que o goleiro Kewin defendeu, a torcida aumentou a voz e ajudou Giovanni a marcar o gol da vitória, aos 38, também de falta. O acesso não veio ainda, mas o resultado deixa o Coxa dependendo apenas de si na última rodada.

Um empate contra o Vitória no próximo sábado (30), às 16h30, no Barradão, em Salvador, garante o time de Jorginho na Série A do ano que vem. O treinador agradeceu todo o apoio da torcida e disse ter ficado chateado em não dar o acesso aos torcedores dentro de casa.

“Eles fizeram um papel maravilhoso. Eu gostaria muito que, de repente, o América-MG e o Atlético-GO tivessem tido um resultado que nos possibilitasse hoje ter conquistado o acesso. Eles mereciam estar presentes, porque poucos estarão presentes lá”, declarou o treinador.

