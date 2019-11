Com emoção, o Coritiba venceu o Bragantino por 1×0 na tarde deste domingo (24), no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B, e depende apenas de si para conquistar o acesso à primeira divisão. O gol foi o meia Giovanni, aos 37 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta.

O resultado colocou o Coxa na terceira posição, com 63 pontos. A partida decisiva será contra o Vitória no próximo sábado (30), às 16h30, no Barradão. Com um empate fora, o Coxa confirma o acesso. Uma derrota também pode garantir o acesso, mas um dos adversários, ou Atlético-GO ou América-MG, precisa tropeçar na última rodada.

Empurrado pela torcida, que recepcionou os jogadores com muita fumaça e fogos de artifício, o Coritiba começou bem contra o Bragantino. Mas a primeira finalização do jogo foi dos visitantes. Peixoto cabeceou firme, mas a bola foi por cima da meta de Muralha. O Coxa respondeu com William Matheus, que recebeu um ótimo cruzamento de Rafinha da direita, mas a tentativa de cabeça do lateral parou nas mãos do goleiro Kewin.

O Coxa estava ansioso, errando muitos passes e jogadas individuais. O Massa Bruta, por sua vez, tentava tocar mais passes e jogava sem pressa. Até que, aos 18 minutos, William Matheus cruzou, Juan Alano chutou da área e, após desvio na zaga, a bola sobrou para Rafinha que, sem marcação, errou o chute na pequena área. Foi a melhor chance do Coxa na primeira etapa. Aos 36’, Igor Jesus até conseguiu balançar a rede, mas o atacante havia recebido em posição em impedimento e gol foi anulado.

Na etapa final, Felipe Mattioni, que sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo, foi substituído logo no início. Diogo Mateus entrou. O Coxa seguiu errando bastante, e o Bragantino jogando sem muita objetividade. Aos 12 minutos, Serginho cabeceou firme após escanteio, mas o goleiro Kewin defendeu no meio do gol. Aderlan respondeu com um chute rasteiro, que Muralha defendeu – foi o único chute dos visitantes no segundo tempo.

Já o Coxa, embalado pelos torcedores, seguiu apertando no campo de ataque. Aos 23 minutos, Kelvin entrou no lugar de Rafinha, que estava bastante desgastado fisicamente. E a mudança deu mais velocidade ao time pela direita. O atacante partiu para cima dos defensores adversários. Wanderlei, que fez apenas sua terceira partida neste ano, entrou no lugar de Matheus Sales e, logo em seu primeiro lance, sofreu uma falta frontal. Diogo Mateus foi para a cobrança, mas o goleiro Kewin salvou no canto esquerdo.

O lance animou a torcida coxa-branca que não parou de apoiar. E, na oportunidade seguinte, aos 37 minutos, em uma nova falta, o gol saiu. Desta vez, Giovanni foi para a bola e, em um chute rasteiro, mandou para as redes. O gol foi suficiente para fazer o Coxa depender apenas de um empate na rodada final da Série B.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 37ª Rodada

CORITIBA 1X0 BRAGANTINO

Coritiba

Alex Muralha; Felipe Mattioni (Diogo Mateus), Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Serginho, Matheus Sales (Wanderley), Juan Alano e Giovanni; Rafinha (Kelvin) e Igor Jesus. Técnico: Jorginho

Bragantino

Kewin; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Éder Lima; Uilliam Correa (Robinho), Baralhas e Pedro Naressi; Vitinho (Claudinho), Bruno Tubarão e Matheus Peixoto (Roberson). Técnico: Antônio Carlos Zago

Local: Couto Pereira (Curitiba-PR)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS).

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Michael Stanislau (RS).

Gols: Giovanni 37 do 2º

Cartões amarelos: Aderlan e Ligger (BRA)

Público pagante: 36.902

Público total: 39.619