Herói da vitória contra o Bragantino, por 1×0, na tarde de domingo (24), no Couto Pereira, o meia Giovanni tem sido fundamental na reta final da Série B. O jogador do Coritiba falou que se encontrou durante a competição e reafirmou a vontade de ficar no clube em 2020.

O gol que garantiu os três pontos saiu aos 37 minutos do segundo tempo. Em falta da intermediária, Giovanni ‘ganhou’ a disputa com Diogo Mateus e Sabino e cobrou com perfeição. O meio-campista bateu rasteiro e forte, no canto direito do goleiro Kewin, e a bola ainda bateu na trave antes de entrar.

“A conversa é sadia para ver quem está mais confiante. Tem que ter humildade, dei preferência ao Diogo na primeira e a falta não foi tão próxima da área. Lembrei do jogo contra o Vila Nova, não pensei duas vezes. Não podia ser uma bola colocada. A bola só passava ali. Só pensei em bater forte no chão e fui muito feliz”, afirmou em entrevista coletiva.

Giovanni passou por polêmicas no Alto da Glória, como uma possível saída para o Goiás no final de agosto e ser visto em um show sertanejo após a derrota no clássico contra o Paraná Clube. O atleta admitiu que viveu altos e baixos e que agora está com a cabeça focada no clube.

“Passei coisas difíceis aqui, fui criticado e aceito a cobrança do torcedor. A torcida tinha razão. Comecei a encaixar a forma de jogar e atuar de uma forma diferente, a confiança voltou”, completou.

Com quatro gols e sete assistências na temporada, o camisa 10 do Coritiba fez dois gols e deu quatro passes na Série B. Giovanni tem contrato até o final do ano e confirmou mais uma vez que quer renovar com o Coxa.

“Ainda não paramos para conversar, não é o momento. Precisamos conseguir o nosso objetivo, que é colocar o clube de volta na Série A, e depois nós conversamos em outro momento. A minha vontade é ficar aqui e fazer história”, finalizou o meia.