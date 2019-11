O atacante Rodrigão, 26 anos, está fora do Coritiba. Por problema interno, o centroavante não joga mais com a camisa alviverde na Série B. O jogador foi vetado de última hora na vitória por 1×0 contra o Bragantino neste domingo, no Couto Pereira, pela penúltima rodada.

“A questão está resolvida. Foi um problema de indisciplina. Comigo ele não joga mais”, afirmou o técnico Jorginho, em entrevista coletiva. O comandante alviverde não detalhou a motivação para barrar o atleta um dia antes da partida decisiva contra o atual campeão da segunda divisão. De acordo com o treinador, a questão tem que ser explicada pela diretoria.

“Eu peço desculpas, mas não posso falar. São coisas recorrentes e precisavam ser resolvidas. Tem momentos que não dá mais. Tive que tomar uma decisão séria e firme para não prejudicar o grupo”, completou. Igor Jesus foi o substituto de Rodrigão na partida.

Com 42 partidas, 21 gols e cinco assistências em 2019, Rodrigão foi o artilheiro do Estadual e teve a artilharia da Série B por mais de um turno. Atualmente, ele está na terceira posição, com 13 gols.

Com a decisão da comissão técnica e diretoria do Verdão, Rodrigão já não entra em campo contra o Vitória, no próximo sábado, pela última rodada da Série B do Brasileiro.