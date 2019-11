O atacante Rodrigão foi afastado do Coritiba por não aceitar ser reserva. O atacante reclamou de perder a posição para o jovem Igor Jesus na vitória por 1×0 sobre o Bragantino, no último domingo (24) e, a indisciplina fez com que o Coxa não o queira mais.

O centroavante de 26 anos não gostou da opção e faltou com respeito ao reclamar com o técnico Jorginho. O ato foi recorrente, já que Rodrigão não havia gostado de ter sido sacado da equipe em outras partidas com o treinador, como diante de Guarani e Criciúma. O Alviverde divulgou uma nota oficial explicando que ao longo da semana o atleta já havia manifestado insatisfação.

Jorginho havia dado o recado a Rodrigão que da próxima vez seria afastado. Um dos atos recorrentes foi quando o atacante brigou no aquecimento com o atacante Nathan, outro prata da casa. Foi o que aconteceu e o jogador não joga mais pelo Coritiba, conforme disse o treinador.

“Na última semana, o atacante havia treinado parcialmente em razão de evolução de questões físicas. Nos últimos treinos do período, manifestou à comissão técnica descontentamento quanto sua prevista condição de suplente na partida contra o Bragantino, situação contrária ao bom andamento dos processos hierárquicos e decisórios do departamento de futebol. Em razão disto, o atleta foi vetado da partida e, como consequência, também da última rodada do Brasileiro”, disse a nota coxa-branca.

O representante do atleta, Luiz Taveira, não quis comentar o ato de indisciplina. “Vamos optar por não falar nada. Polêmicas neste momento não vão ajudar em nada”, avisou.

Rodrigão pertence ao Santos e esta emprestado ao Coritiba até 30 de novembro de 2019, dia do jogo da última rodada da Série B. O Coxa enfrenta o Vitória, no sábado (30), em Salvador, precisando de um empate para conquistar o acesso. O atacante não viaja com o elenco. Igor Jesus inicia jogando e Wanderley será o reserva imediato.

Com 21 gols e cinco assistências em 2019 em 42 partidas, Rodrigão foi o artilheiro do Estadual e teve a artilharia da Série B por mais de um turno. Atualmente, ele está na terceira posição, com 13 gols.

Confira na íntegra a nota do Coritiba:

A diretoria do Coritiba Foot Ball Club destaca que o atleta Rodrigão não atuará mais pelo clube em 2019, conforme declaração feita pelo treinador Jorginho, após a partida de ontem, domingo (24), vitória sobre o Bragantino. A decisão foi tomada pela comissão técnica, direção de futebol e Conselho Administrativo do Clube.

Na última semana, o atacante havia treinado parcialmente em razão de evolução de questões físicas. Nos últimos treinos do período, manifestou à comissão técnica descontentamento quanto sua prevista condição de suplente na partida contra o Bragantino, situação contrária ao bom andamento dos processos hierárquicos e decisórios do Departamento de Futebol. Em razão disto, o atleta foi vetado da partida e, como consequência, também da última rodada do Brasileiro.

O Coritiba Foot Ball Club agradece ao atleta pelo seu trabalho e por aquilo que fez ao clube este ano.

Por fim, aproveitamos este episódio para afirmar que nesta última semana todas as atenções devem ser direcionadas para a partida diante do Vitória, no sábado. Nenhum tema ou assunto deve prevalecer e condicionar nossas tensões e de nossos profissionais que não este jogo.

