O próximo sábado (30) será o dia mais decisivo para o Coritiba na temporada. Afinal, pode marcar o retorno do clube para a primeira divisão, após duas temporadas. E a probabilidade disso acontecer é grande. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Coxa tem 94% de chances de conquistar o acesso, enquanto o América-MG tem 73% e o Atlético-GO 33%.

Os três clubes disputam as últimas duas vagas que restam no G4, para se juntarem a Bragantino e Sport. Mas o que o Coxa precisa diante do Vitória, às 16h30, no Barradão, para conquistar o acesso?

Em termos de resultados, o Alviverde, assim como o Coelho, depende apenas das próprias forças. Uma vitória ou até mesmo um empate são o suficiente para o Coritiba. Até mesmo com uma derrota o time pode comemorar o acesso.

Para isto, ou América-MG ou Atlético-GO não podem vencer São Bento e Sport, respectivamente. Qualquer tropeço dos dois já o suficiente.

Ou seja, dos 27 resultados possíveis envolvendo os duelos desses três, apenas em um o Coxa não sobe: se perder e Coelho e Dragão vencerem.

Confira a classificação completa da Série B!

Até por isso, os números são tão favoráveis ao Alviverde, que terá pela frente um time que não almeja mais nada na Série B. O rubro-negro baiano se garantiu na segunda divisão na última rodada, ao bater o Operário por 2×1 em Ponta Grossa.

Confira todas as combinações da última rodada:

Coritiba América-MG Atlético-GO O que acontece vitória vitória vitória Coritiba sobe vitória vitória empate Coritiba sobe vitória vitória derrota Coritiba sobe vitória empate vitória Coritiba sobe vitória empate empate Coritiba sobe vitória empate derrota Coritiba sobe vitória derrota vitória Coritiba sobe vitória derrota empate Coritiba sobe vitória derrota derrota Coritiba sobe empate vitória vitória Coritiba sobe empate empate vitória Coritiba sobe empate derrota vitória Coritiba sobe empate vitória empate Coritiba sobe empate empate empate Coritiba sobe empate derrota empate Coritiba sobe empate vitória derrota Coritiba sobe empate empate derrota Coritiba sobe empate derrota derrota Coritiba sobe derrota vitória vitória Coritiba não sobe derrota vitória empate Coritiba sobe derrota vitória derrota Coritiba sobe derrota empate vitória Coritiba sobe derrota empate empate Coritiba sobe derrota empate derrota Coritiba sobe derrota derrota vitória Coritiba sobe derrota derrota empate Coritiba sobe derrota derrota derrota Coritiba sobe

