Recebi esse primeiro vídeo ontem e confesso que fui as lágrimas. Ver um pai comemorando com o filho o meu gol dessa forma não tem dinheiro no mundo que pague. Gostaria de agradecer a Deus por ser escolhido em meio de muitos em ser um atleta profissional, muitas pessoas sonham com isso e sou um felizardo em ser um. Ver o estádio com mais de 40 mil pessoas, gritando, pulando, chorando, na hora do gol não tem preço. GLORIA A DEUS POR TUDO QUE FEZ, E FAZ NA MINHA VIDA. O segundo vídeo e um agradecimento a todos os torcedores pela recepção no estádio. Agradecer a todos que não pararam de cantar em nenhum momento da partida, foram fundamentais para nossa vitoria. Obrigado por tudo. Seguimos fortes em busca do nosso maior objetivo esse ano. #coxa #coxadoido 🙏🏻💚