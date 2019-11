Pela primeira vez após ter ficado de fora da vitória por 1×0 sobre o Bragantino, no último domingo (24) e depois de ter sido desligado do Coritiba, o atacante Rodrigão se manifestou. Em sua conta pessoal no Instagram, o jogador se despediu do clube e agradeceu a oportunidade de ter vestido a camisa coxa-branca.

“Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de ter jogado no Coritiba neste ano, agradecer também todo o carinho que recebi de todos os torcedores, funcionários do clube, comissão e todos demais envolvidos. Saio muito feliz daqui, foi um ano maravilhoso pra mim. Saio muito grato por ter ajudado tanto esse clube”, escreveu ele.

Rodrigão foi afastado após ter se recusado a ficar no banco de reservas contra o Massa Bruta. O técnico Jorginho não gostou da atitude e teve apoio da diretoria do Alviverde, que anunciou oficialmente que o atleta estava fora do clube.

Porém, apesar da saída de forma conturbada, a torcida do Coritiba mostrou apoio e agradecimento ao atleta. Na postagem, as mensagens eram de carinho e desejando boa sorte ao atacante no futuro.

Com a camisa do Coxa, Rodrigão disputou 42 jogos e marcou 21 gols, sendo 13 deles na Série B. Teve um início arrasador, com 15 gols nas primeiras 16 partidas pelo time. Só que no segundo turno da segunda divisão caiu de rendimento. Chegou a ficar 11 jogos sem balançar as redes e foi para o banco em duas oportunidades.

