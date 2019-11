O ex-jogador Alex teve sua importância na vitória do Coritiba por 1×0 contra o Bragantino, no domingo (24), pela penúltima rodada da Série B, no Couto Pereira. O ídolo da torcida coxa-branca se encontrou com o elenco na véspera da partida.

A revelação foi feita pelo técnico Jorginho. O comandante alviverde afirmou que Alex esteve com o grupo no sábado (23) e passou algumas experiências de sua carreira para a partida decisiva contra o campeão da Segunda Divisão.

“Quero agradecer o Alex. Ele veio para um bate-papo com os atletas. Ele foi muito feliz em suas colocações. Uma delas foi sobre esse sentimento. Eu falei que os jogadores precisavam entender que iam encontrar essa atmosfera. Eles entenderam que iam jogar por quem eles mais amam. Entramos pressionando, mostramos que somos time de primeira divisão. O clube e a torcida merecem a Série A”, falou o treinador, em entrevista coletiva.

Pressionado, o Coritiba entrou em campo fora do G-4 após o empate do Atlético-GO e a vitória do América-MG. Jorginho disse que, mesmo com a preocupação com o jogo e o cenário, ele busca algumas formas de evitar a ansiedade. A conversa com Alex, então, foi uma alternativa para esse confronto em específico.

“A vida de atleta me trouxe maturidade, de saber trabalhar. Tenho alguns escapes para não ficar totalmente ligado. Cada atleta tem feito isso também, com filmes, músicas, livros, etc. É aquele momento de reflexão para encontrar a tranquilidade”, completou.

Formado e revelado pelo Coritiba, Alex estreou profissionalmente em 1995 e foi vendido ao Palmeiras dois anos depois. O camisa 10 retornou em 2013 e se aposentou no ano seguinte. Ao todo, o atleta vestiu a camisa coxa-branca em 174 jogos, com 68 gols marcados 48 assistências. Ele conquistou um título: o Estadual de 2013.

Com 63 pontos e na terceira colocação, o Coxa enfrenta o Vitória no próximo sábado, em Salvador, pela última rodada da Série B. O Coritiba precisa apenas de um empate para garantir o acesso.