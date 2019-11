O Coritiba está a um simples empate contra o Vitória, no sábado (30), no Barradão, de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Para esta última rodada, o Coxa ganhou até a torcida do seu ex-técnico, Umberto Louzer.

O treinador assumiu o comando do Alviverde ainda no Campeonato Paranaense, em fevereiro. Na Série B, ficou à frente do time até a 23ª rodada, quando foi demitido na derrota por 2×0 para o CRB. Deixou a equipe na oitava posição, após ter chego à vice-liderança, onde se manteve por seis rodadas.

Porém, não resistiu à sequência de seis jogos sem ganhar, com dois empates e quatro derrotas seguidas, e acabou demitido. Mas a saída antecipada não fez com que Louzer não apontasse qualidades no elenco do Coritiba.

“Desde o começo da competição eu sabia que este time poderia chegar onde está agora. Os jogadores estão de parabéns pelo empenho, a diretoria mostrou muita competência e agora podem terminar o ano da melhor maneira possível. A torcida merece demais esse acesso”, disse ele, que na segunda divisão somou nove vitórias, sete empates e sete derrotas.

