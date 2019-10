Quando foi anunciado como substituto de Argel Fucks no comando do Coritiba, em fevereiro deste ano, Umberto Louzer já foi muito contestado pela torcida do Verdão. Bancado pelo executivo de futebol, Rodrigo Pastana, o treinador tinha pouca experiência no ramo, com trabalhos em clubes de menor expressão, como Guarani e Vila Nova.

Ao assumir o Coxa, o novo comandante teve pela frente a final do segundo turno do Campeonato Paranaense, diante do time de aspirantes do rival Athletico, e acabou perdendo o título nos pênaltis. Depois, veio a competição mais importante para o clube na temporada. A Série B do Campeonato Brasileiro era a ‘menina dos olhos’ do Verdão. Afinal, mais um insucesso na competição seria uma tragédia para a diretoria liderada pelo presidente Samir Namur.

No primeiro turno, Louzer ‘patinou’ e quase perdeu o cargo, principalmente, após a derrota em casa no clássico com o Paraná Clube. Porém, na pausa para a Copa América, o treinador foi mantido e seguiu prestigiado para a volta da Segundona. E foi ali que o comandante fez bonito, levando o Coxa à disputa da liderança da competição, chegando a ficar dez jogos sem perder.

No entanto, os últimos jogos do time alviverde foram fundamentais para que a diretoria repensasse. São seis partidas sem vitória, com dois empates e quatro derrotas. A última delas, um 2×0 em pleno Couto Pereira contra o CRB. No total, foram cerca de seis meses e meio no comando do Coxa, com 13 vitórias, nove empates e oito derrotas – 53,3 % de aproveitamento.

Nesta segunda-feira (23), o treinador falou que sai de cabeça erguida por seu trabalho feito à frente do Coritiba. Veja a publicação de Louzer em suas redes sociais: