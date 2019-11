Chegou a hora. Desde o último sábado (16), quando venceu o Oeste por 1×0, o Coritiba não pensa em outra coisa que não o duelo com o Bragantino, que acontece neste domingo (24), às 16h, no Couto Pereira. A partida não vale o acesso nesta rodada, uma vez que o América-MG venceu o Guarani e o Atlético-GO empatou com o Brasil de Pelotas, mas encaminha bastante a volta do Coxa à elite do futebol brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na RPC e também no Tempo Real da Tribuna!

Se vencer, o Alviverde vai para a última rodada contra o Vitória, em Salvador, dependendo de um simples empate para terminar no G4. Ou pode até mesmo perder, dependendo do resultado dos concorrentes diretos. Ou seja, o duelo de logo mais é decisivo para o clube. Por isso, é preciso ter os ânimos no lugar.

“Já convivi com isso na minha carreira inteira de esperar pelo momento decisivo. E isso é muito importante. Apesar de ser um jogo extremamente importante no ano para o clube, é mais um jogo e temos que encarar dessa forma. Sabemos que é uma decisão, mas é um jogo de 90 minutos”, afirmou o técnico Jorginho.

“Vir treinar no dia a dia ajuda a aliviar essa ansiedade, mas temos que deixar isso de lado e focar neste jogo. Temos mais duas batalhas pela frente para conseguirmos ganhar”, acrescentou o zagueiro Nathan Ribeiro.

Mas a ansiedade tem suas justificativas. Principalmente por parte do torcedor. No ano passado o Coritiba passou longe de brigar pelo acesso, o que frustrou os coxas-brancas. Na atual temporada, o time cresceu na reta final do primeiro turno, chegou a ser vice-líder, mas passou por um momento de queda, que fez com que o fantasma do passado assombrasse o Alto da Glória outra vez.

Agora, o clima é de total confiança. Tanto que a expectativa é de casa cheia nessa despedida da equipe como mandante nessa segunda divisão. Os ingressos da Arquibancada e da Mauá se esgotaram na sexta-feira (22).

+ Confira a classificação completa da Série B!

“Se nós entrarmos como uma decisão, pegando, sério, organizado, com sangue nos olhos, entendendo esse momento do clube, tenho certeza que faremos uma grande partida”, completou o treinador.

Para esta quase final, o Coxa terá quase força máxima. O único desfalque é o atacante Robson, suspenso. Os demais estão todos à disposição, inclusive os meias Rafinha, que pode estar se despedindo do futebol, apesar da insistência de Jorginho, e Juan Alano. Os dois estão em recuperação de lesão, mas vão para o jogo. A dúvida fica apenas se começarão jogando ou se estarão no banco, por conta da condição física.

De qualquer forma, todos vão se doar ao máximo para que o Alviverde cumpra a expectativa e a tarde de domingo termine em festa no Couto Pereira.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 37ª Rodada

CORITIBA x BRAGANTINO

Coritiba

Alex Muralha; Felipe Mattioni, Sabino, Nathan Ribeiro e William Matheus; Matheus Sales, Serginho (Kelvin), Juan Alano, Giovanni e Rafinha; Rodrigão.

Técnico: Jorginho

Bragantino

Alex Alves (Kewin); Aderlan (Lucas Ramon ou Pio), Rayan, Rafael Marques e Edimar; Ryller (Baralhas), Pedro Naressi e Vitinho; Bruno Tubarão, Roberson (Matheus Peixoto) e Claudinho.

Técnico: Antônio Carlos Zago

Local: Estádio Couto Pereira

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Michael Stanislau (RS)