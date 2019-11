Com grandes filas no Couto Pereira, a torcida do Coritiba está animada para a partida contra o Bragantino, que acontece no domingo (24), às 16h, pela penúltima rodada da Série B. Mais de dez mil ingressos já foram vendidos para o jogo em menos de um dia. No final da tarde, o clube atualizou a contagem para 15 mil entradas já comercializadas.

A venda dos bilhetes, além do site ingressos.coritiba.com.br, iniciou na manhã desta quinta-feira (21), na bilheteria do Couto Pereira. As lojas Sou 1909, anexa ao estádio, e do Shopping Palladium, também estão comercializando os bilhetes.

Desde o início do dia, a movimentação no entorno da praça esportiva é grande e logo os torcedores começaram a se aglomerar para garantir presença na última partida em casa na temporada. Guilherme Piemonte, 16 anos, é estudante e encarou a fila por 20 minutos ao lado do amigo, Rafael Camargo, 17, sócio coxa-branca. O torcedor está confiante para a partida, mas admite que enfrentar o campeão da segunda divisão é uma missão dura.

“Estou apostando no placar de 2×1, gols de Juan Alano e Giovanni. Jogo difícil, mas com a vitória do Verdão”, declarou ele, para a Tribuna do Paraná.

Já Paulo Soares, 39 anos, comerciante, vai levar sua esposa e dois filhos para o jogo com a esperança de sair do estádio com o acesso garantido. “Será um alívio. Vim na maioria das partidas, foi uma temporada sofrida. Merecemos voltar para a elite por tudo que a torcida fez na Série B”, completou.

Com média de 21.615 torcedores por jogo, o Coritiba é o líder isolado no quesito na Série B, com os dez maiores públicos da competição. O recorde do ano é contra o Cuiabá, no primeiro turno, com 37.220 pagantes. O ingresso, na ocasião, custava R$ 5. A direção espera que o duelo contra o Massa Bruta ultrapasse essa marca.

O torcedor que quiser acompanhar o confronto pagará meia em todos os setores do estádio, com exceção dos camarotes. A Arquibancada e Mauá custarão R$ 20, enquanto o Pro-Tork e Social saem a R$ 40. Crianças até 12 anos não pagam.

O Alviverde ainda pede que os torcedores tragam brinquedos para ajudar na campanha de Natal da Fundação de Ação Social (FAS), de Curitiba. O preço pela metade já tinha sido adotado na rodada passada, diante do Oeste, com o pedido de 1kg de alimento, com mais de oito toneladas arrecadas.

Com 60 pontos e na terceira colocação, o Coritiba precisa vencer e torcer por uma derrota do Atlético-GO ou um tropeço do América-MG para garantir a volta à elite neste domingo (24).

