O Coritiba decidiu manter a promoção de meia-entrada para a partida decisiva contra o Bragantino, neste domingo (24), às 16h, no Couto Pereira, pela penúltima rodada da Série B. Essa é a última partida do Coxa em casa na temporada e, por isso, a expectativa é de estádio lotado, ainda mais com a possibilidade de se confirmar o acesso.

O torcedor que quiser acompanhar o confronto pagará meia em todos os setores do estádio, com exceção dos camarotes. A Arquibancada e Mauá custarão R$ 20, enquanto o Pro-Tork e Social saem a R$ 40. Crianças até 12 anos não pagam.

Os ingressos já estão sendo vendidos no site ingressos.coritiba.com.br e a venda física é a partir das 10h desta quinta-feira (21), na bilheteria do Couto Pereira e nas lojas Sou 1909, anexa ao estádio, e do Shopping Palladium, a partir das 11h.

O Alviverde ainda pede que os torcedores tragam brinquedos para ajudar na campanha de Natal da Fundação de Ação Social (FAS), de Curitiba. O preço pela metade já tinha sido adotado na rodada passada, diante do Oeste, com o pedido de 1kg de alimento, com mais de oito toneladas arrecadas.

Com média de 21.615 torcedores por jogo, o Coritiba é o líder isolado no quesito na Série B, com os dez maiores públicos da competição. O recorde do ano é contra o Cuiabá, no primeiro turno, com 37.220 pagantes – o ingresso, na ocasião, era R$ 5.

Com 60 pontos e na terceira colocação, o Coxa precisa vencer e torcer por uma derrota do Atlético-GO ou um tropeço do América-MG para garantir a volta à elite neste domingo (24).

