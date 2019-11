O meia Juan Alano ainda não treinou com o elenco do Coritiba nesta semana e é dúvida para a partida decisiva contra o Bragantino, no domingo (24), no Couto Pereira, pela penúltima rodada da Série B. Com uma lesão muscular, o jogador foi vetado de última hora para o jogo diante do Oeste, no último sábado, vencido por 1×0 pelo Coxa. Desde lá, o atleta não treinou em campo no CT da Graciosa e preocupa a comissão técnica.

Juan Alano seguirá em recuperação com trabalhos específicos para ficar à disposição no final de semana. Além do meia, que é dúvida, o técnico Jorginho tem o desfalque do atacante Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A tendência é de que Rafinha, que entrou na rodada passada, assuma o lugar de Robson, mas ele será avaliado para verificar se tem condições de jogar os 90 minutos. Se Juan Alano e Rafinha estiveram disponíveis, quem deve sair da equipe é o volante Serginho.

O time alviverde ainda tem mais quatro treinamentos até o confronto de domingo. Dois treinos estão marcados para o CT e outros dois para o Couto Pereira, local da partida decisiva. O Coritiba deve ir a campo com: Alex Muralha; Felipe Mattioni, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho e Giovanni; Kelvin, Rafinha (Juan Alano) e Rodrigão.

Com 60 pontos e na terceira colocação, o Coxa encara o campeão Bragantino podendo conquistar o acesso. Para isso, a equipe paranaense precisa vencer e torcer por uma derrota do Atlético-GO ou um tropeço do América-MG.

