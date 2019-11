A Federação Paranaense de Futebol divulgou na tarde desta segunda-feira a tabela do Campeonato Paranaense de 2020. Com apenas uma fase de disputa, e depois mata-matas até a decisão, a competição começa no dia 18 de janeiro, um sábado, e termina no dia 26 de abril, um domingo. A abertura será com o atual campeão estadual, o Athletico, enfrentando o União em Francisco Beltrão.

Veja a tabela do Campeonato Paranaense 2020 completa:

PRIMEIRA FASE

1ª Rodada (18 e 19 de janeiro)

Sábado, 18/01/2020, às 16h

União x Athletico

(Anilado)

Domingo 19/01/2020, às 16h

Rio Branco x Paraná Clube

(Estradinha)

Coritiba x FC Cascavel

(Couto Pereira)

Londrina x PSTC

(Estádio do Café)

Toledo x Cianorte

(14 de Dezembro)

Operário x Cascavel CR

(Germano Krüger)

2ª Rodada (22 e 23 de janeiro)

Quarta, 22/01/2020, às 20h

FC Cascavel x Operário

(Olímpico Regional)

Athletico x PSTC

(Arena da Baixada)

Londrina x Cianorte

(Estádio do Café)

Toledo x União

(14 de Dezembro)

Quinta, 23/01/2020, às 20h

Cascavel CR x Paraná Clube

(Olímpico Regional)

Coritiba x Rio Branco

(Couto Pereira)

3ª Rodada (25 e 26 de janeiro)

Sábado, 25/01/2020, às 16h

Athletico x Londrina

(Arena da Baixada)

Domingo, 26/01/2020, às 16h

Paraná Clube x Coritiba

(Vila Capanema)

Cianorte x União

(Albino Turbay)

FC Cascavel x Cascavel CR

(Olímpico Regional)

Operário x Rio Branco

(Germano Krüger)

PSTC x Toledo

(Ubirajara Medeiros)

4ª Rodada (29 e 30 de janeiro)

Quarta, 29/01/2020, às 20h

Coritiba x Operário

(Couto Pereira)

Toledo x Londrina

(14 de Dezembro)

União x PSTC

(Anilado)

Cianorte x Athletico

(Albino Turbay)

Rio Branco x Cascavel CR

(Estradinha)

Quinta, 30/01/2020, às 20h

Paraná Clube x FC Cascavel

(Vila Capanema)

5ª Rodada (02 de fevereiro)

Domingo, 02/02/2020, às 16h

Operário x Cianorte

(Germano Krüger)

Londrina x Coritiba

(Estádio do Café)

Athletico x Paraná Clube

(Arena da Baixada)

PSTC x FC Cascavel

(Ubirajara Medeiros)

Rio Branco x União

(Estradinha)

Cascavel CR x Toledo

(Olímpico Regional)

6ª Rodada (08 e 09 de fevereiro)

Sábado, 08/02/2020, às 16h

Coritiba x União

(Couto Pereira)

Domingo, 09/02/2020, às 16h

Paraná Clube x Cianorte

(Vila Capanema)

Londrina x Cascavel CR

(Estádio do Café)

Toledo x Rio Branco

(14 de Dezembro)

FC Cascavel x Athletico

(Olímpico Regional)

Operário x PSTC

(Germano Krüger)

7ª Rodada (15 e 16 de fevereiro)

Sábado, 15/02/2020, às 16h

Athetico x Toledo

(Arena da Baixada)

Domingo, 16/02/2020, às 16h

Paraná Clube x Operário

(Vila Capanema)

União x Londrina

(Anilado)

Cianorte x PSTC

(Albino Turbay)

Cascavel CR x Coritiba

(Olímpico Regional)

Rio Branco x FC Cascavel

(Estradinha)

8ª Rodada (21 e 22 de fevereiro)

Sexta, 21/02/2020, às 20h

Coritiba x Cianorte

(Couto Pereira)

Sábado, 22/02/2020, às 16h

Londrina x Rio Branco

(Estádio do Café)

FC Cascavel x Toledo

(Olímpico Regional)

União x Operário

(Anilado)

Athletico x Cascavel CR

(Arena da Baixada)

PSTC x Paraná Clube

(Ubirajara Medeiros)

9ª Rodada (01 de março)

Domingo, 01/03/2020, às 16h

Paraná Clube x Londrina

(Vila Capanema)

Cianorte x FC Cascavel

(Albino Turbay)

Rio Branco x PSTC

(Estradinha)

Toledo x Coritiba

(14 de Dezembro)

Cascavel CR x União

(Olímpico Regional)

Operário x Athletico

(Germano Krüger)

10ª Rodada (07 e 08 de março)

Sábado, 07/03/2020, às 16h

Paraná Clube x União

(Vila Capanema)

Cascavel CR x Cianorte

(Olímpico Regional)

Domingo, 08/03/2020, às 16h

PSTC x Coritiba

(Ubirajara Medeiros)

Operário x Toledo

(Germano Krüger)

Athletico x Rio Branco

(Arena da Baixada)

FC Cascavel x Londrina

(Olímpico Regional)

11ª Rodada (15 de março)

Domingo, 15/03/2020, às 16h

Londrina x Operário

(Estádio do Café)

Toledo x Paraná Clube

(14 de Dezembro)

CE União x FC Cascavel

(Anilado)

PSTC x Cascavel CR

(Ubirajara Medeiros)

Cianorte x Rio Branco

(Albino Turbay)

Coritiba x Athletico

(Couto Pereira)

SEGUNDA FASE – QUARTAS DE FINAL

Jogos de Ida: 22/03/2020, às 16h

Jogos de Volta: 01/04/2020, às 20h

TERCEIRA FASE – SEMIFINAL

Jogos de Ida: 05/04/2020, às 16h

Jogos de Volta: 12/04/2020, às 16h

QUARTA FASE – FINAL

Jogo de Ida: 19/04/2020, às 16h

Jogo de Volta: 26/04/2020, às 16h