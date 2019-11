O técnico Jorginho perdeu o atacante Robson para a partida decisiva do Coritiba contra o Bragantino, no próximo domingo (24), no Couto Pereira, pela penúltima rodada da Série B. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no segundo tempo da vitória por 1×0 sobre o Oeste, no último sábado (16), e está suspenso para o jogo. O jogador é o vice-artilheiro alviverde na competição, com oito gols marcados.

Sem o atleta, o treinador coxa-branca deve colocar o meia-atacante Rafinha como titular. Ele se recuperou de lesão antes do tempo previsto e entrou em campo na rodada passada, na vaga de Serginho. A comissão técnica espera que o experiente jogador aproveite a semana cheia para ter condições de iniciar a partida contra o campeão da segunda divisão.

Uma vitória e um empate do América-MG, quinto colocado, ou uma derrota do Atlético-GO, o quarto, garantem o acesso do Alviverde à Série A. O Coritiba é o terceiro colocado, com 60 pontos, assim como o Dragão, o quarto, mas com uma vitória a mais, e tem dois pontos de vantagem para o Coelho.

