O meia Giovanni, determinante na vitória do Coritiba por 1×0 sobre o Oeste, no último sábado (16), no Couto Pereira, pela Série B, admitiu a vontade de ficar no clube em 2020. O jogador deu uma linda assistência em diagonal para o gol decisivo de William Matheus.

“Estava errando alguns passes e domínios no início, mas nessa acertei. Foi de três dedos, fico feliz. Eu quero subir esse clube, ficar aqui ano que vem. Minha vontade de ficar é gigante e vou dar minha vida pelo Coritiba”, afirmou ele, em entrevista às rádios Banda B e Transamérica.

Líder de assistências no ano, o camisa 10 chegou a sete passes para o gol em 2019, sendo quatro na segunda divisão e três no Campeonato Paranaense. O jogador tem três gols marcados na temporada.

Durante a Série B, contudo, ele ficou próximo de se transferir para o Goiás no final de agosto. Em momento irregular no Alto da Glória, convivendo entre titularidade e reserva, Giovanni foi oferecido para o time goiano, que aceitava sua contratação, mas a diretoria alviverde vetou sua transferência.

O meia tem contrato com o Coxa até o final deste mês. A direção ainda aguarda o desfecho da competição para avaliar o elenco para o ano que vem. O retorno à elite do futebol brasileiro, com mais orçamento, influencia nesse tipo de decisão.

Com 60 pontos e na terceira colocação, o Coritiba volta a campo no domingo (24), às 16h, diante do campeão Bragantino, no Couto Pereira, pela 37ª rodada. Se vencer e o América-MG não vencer, a equipe irá comemorar o acesso.