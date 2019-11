O Coritiba venceu o Oeste por 1×0 na tarde do último sábado (16) e se aproximou do acesso para a Série A. Para o retorno à elite do futebol brasileiro ficar ainda mais perto, ou até mesmo confirmado, o Coxa recebe o já campeão Bragantino no próximo domingo (24). A partida será às 16h e terá transmissão da RPC. O técnico Jorginho sabe da importância do duelo e da força do adversário.

“Nós precisamos lotar o estádio no próximo jogo contra o Bragantino, que é o campeão. Não vai ter a entrega do troféu, isso eles vão comemorar na casa deles, aqui (no Couto Pereira) não”, afirmou o treinador.

Para conseguir bater de frente com a melhor equipe da competição, o treinador tem a consciência de que a maneira como o time tem se postado em campo, sem atacar muito o adversário, tem que ser diferente. “Não pode ser assim, tem acontecido mais na nossa casa do que fora. Principalmente contra o Bragantino, que é uma equipe que tem muita qualidade”, destacou.

A partida contra o Massa Bruta pode decretar o acesso do Verdão, caso o Atlético-GO perca ou o América-MG não vença, além de o Coxa fazer a parte dele. Independentemente disso, o Coritiba depende só de si para garantir o retorno à Serie A.

“Isso é muito bom, porque a gente depende só do trabalho da comissão técnica, dos jogadores dentro de campo e de todo staff. Eu cheguei aqui e encontrei todo mundo trabalhando junto, todo mundo com o mesmo objetivo. É muito bom trabalhar em um ambiente como esse. A gente está com tudo para alcançar os nossos objetivos”, ressaltou.

