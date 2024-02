O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta os moradores dos três estados da Região Sul para o uma forte onda de calor, com temperaturas cerca de 5°C acima do habitual para esta época do ano, até a próxima terça-feira (13). Além deste alerta, o Inmet alerta Curitiba e região para o risco amarelo de tempestade neste sábado de Carnaval.

A onda de calor será mais forte entre o norte do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina e Paraná, mas também chega a outras regiões paranaenses, como o Litoral e a Região Metropolitana de Curitiba.

Na capital, a máxima prevista para este sábado é de 31°C. E com tendência de subir ainda mais nos próximos dias, podendo chegar aos 34°C na segunda-feira (12). O alerta amarelo de tempestade está em vigor e é válido pelo menos até a noite deste sábado.

Massa de ar quente na área!

Segundo a previsão do tempo do Inmet, o feriado no Sul do Brasil terá maior sensação de abafamento devido a uma massa de ar quente com gradual aumento de umidade. A partir da tarde, áreas de instabilidade, formadas devido ao forte calor, vão provocar pancadas de chuva forte e temporais localizados, além de possíveis rajadas de vento acima de 70 km/h e queda de granizo.

A onda de calor deve trazer máximas entre 35°C e 40°C, pelo menos, entre o norte do Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina e Paraná, áreas que possuem predomínio de sol durante o dia. No fim da segunda-feira e decorrer da terça, uma frente fria se desloca pelo estado gaúcho, ajudando a intensificar a instabilidade e diminuir as temperaturas na maior parte das demais áreas do Sul do Brasil.

