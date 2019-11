O Coritiba está a dois jogos do acesso à Série A, mas pode confirmar sua vaga já na partida contra o Bragantino, neste domingo (24), às 16h, no Couto Pereira, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Brigando diretamente contra Atlético-GO e América-MG por duas vagas, o Coxa vai entrar em campo já sabendo o que precisará fazer para conquistar o acesso com uma rodada de antecedência, já que os dois adversários jogam antes. O Dragão enfrenta o Brasil de Pelotas na quinta-feira (21), às 21h30, no estádio Bento Freitas. Já o Coelho visita o Guarani na sexta-feira (22), às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa.

O que o Coxa precisa pra subir no domingo?

Vitória do Coritiba

Uma vitória é essencial para o Coxa. Se ganhar, o time pode confirmar a vaga na Série A do ano que vem. Basta que o Atlético-GO perca ou o América-MG não vença. Outra possibilidade é se ambos os adversários empatarem na rodada. Se o Coxa vencer e os adversários também, a decisão vai para a última rodada, e o Coxa ainda dependeria apenas de si. A rodada é favorável porque, mesmo jogando contra o líder, o Coritiba atuará em casa e os adversários fora.

Empate do Coritiba

Se o Coxa apenas empatar com o líder Bragantino, a situação já fica complicada. O time Jorginho precisa torcer também por tropeços de Atlético-GO e América-MG para que as posições atuais se mantenham. Assim, a decisão dos classificados ficará para a última rodada. Cenário ruim já que o Coritiba joga fora e os adversários em casa.

+ Confira a tabela e a classificação da Série B!

Derrota para o Bragantino

O pior resultado, claro, é a derrota. Se isso acontecer, o Coxa pode até sair do G4 nesta rodada. Um empate do Atlético-GO combinado com uma vitória do América-MG tirariam o time de Jorginho da zona de acesso. O Coxa ainda não teria o acesso totalmente descartado, mas precisaria vencer na última rodada e torcer para que Atlético-GO e América-MG não vencessem seus jogos. Novamente vale lembrar que os adversários jogam em casa na rodada decisiva e o Coxa fora.

Mais do Coritiba:

+ Robson vira desfalque do Coritiba contra o Bragantino

+ Jorginho admite que Coritiba precisa mudar postura contra o Bragantino e pede Couto cheio

+ Giovanni espera ficar no Coritiba em 2020 após ser decisivo