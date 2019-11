Na reta final da temporada, o Coritiba está a dois jogos de viver a felicidade de retornar à Série A ou o desastre de continuar na Série B por três anos consecutivos. No domingo (24), às 16h, o time paranaense enfrenta o campeão Bragantino, no Couto Pereira, pela penúltima rodada da competição.

O clima da partida, acima de tudo, será de festa. Com filas no estádio, mais de quinze mil ingressos foram vendidos em um dia e a expectativa é recorde de público na temporada. A maior presença em 2019 foi de 37.220 pagantes, contra o Cuiabá, no primeiro turno. O ingresso, na ocasião, era de apenas R$ 5, enquanto o confronto contra o Massa Bruta tem promoção de meia-entrada em todos os setores, com exceção dos camarotes. O valor mais barato é de R$ 20. Crianças até 12 anos não pagam.

A torcida promete fazer uma recepção à delegação na chegada ao estádio. A partir das 14h, em frente à loja Sou 1909, anexa ao Couto, os torcedores farão um corredor para que o ônibus passe e sinta a energia alviverde. Nas arquibancadas, a promessa é de casa cheia com mais um Green Hell, tradicional festa com papel picado, fumaças e sinalizadores, antes da bola rolar.

Em campo, contudo, o cenário deve ser de apreensão e agonia para o resultado positivo. Invicto há 11 jogos, com seis vitórias e cinco empates, o Coxa não tem feito boas partidas mesmo sem ser derrotado, levando pressão em vários momentos, principalmente na reta final.

“Há uma pressão natural e normal para alcançar o objetivo. Sabemos que qualquer erro pode ser fatal e a gente precisa ter o controle do jogo. O torcedor precisa entender que há momentos que o jogador não está tão bem, mas precisa do apoio. Precisamos lotar o Couto, independentemente das dificuldades, se vamos ganhar com tranquilidade ou na ‘sofrência’. Não pode acontecer de recuar com Bragantino, porque tem muita qualidade”, afirmou o técnico Jorginho.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba conta com elenco ‘calejado’ pra evitar ansiedade na briga pelo acesso