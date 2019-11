Com exceção do atacante Robson, o Coritiba deve ter todo o elenco à disposição para o jogo decisivo contra o Bragantino, neste domingo (24), às 16h, no Couto Pereira, pela penúltima rodada da Série B. O time, contudo, ainda não está definido.

O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fica de fora da partida, enquanto o meia-atacante Rafinha, que voltou na rodada passada, no segundo tempo diante do Oeste, é a grande incógnita. Já o meio-campista Juan Alano, se recuperando de dores musculares, ainda treina com limitações e é dúvida.

“O Rafinha está bem, treinou. Juan Alano não participou de todos os treinos da semana. Preciso entrar com jogadores 100% fisicamente. Quem entrar vai estar assim. Fizemos algumas formações para tomar uma decisão no final de semana”, afirmou o técnico Jorginho.

A indecisão na formação passa, principalmente, na escolha em relação a Rafinha. O treinador pode apenas utilizá-lo na vaga de Robson pelo lado esquerdo do ataque ou ser mais ofensivo e tirar o volante Serginho, no caso de Juan Alano iniciar o confronto como segundo homem do meio-campo.

Em um sistema mais defensivo, o comandante alviverde pode preservar Rafinha para os 45 minutos finais e utilizar Juan Alano como a única novidade da equipe. Assim, Serginho continua no time titular.

Desta forma, o Alviverde deve ir a campo com: Alex Muralha; Felipe Mattioni, Nathan Ribeiro, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Serginho, Giovanni, Rafinha (Juan Alano) e Kelvin; Rodrigão.

