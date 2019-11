Destaque da seleção brasileira no título da Copa do Mundo sub-17, o lateral-direito Yan Couto tem grandes chances de seguir no Coritiba por mais tempo. Apesar de ter contrato apenas até dezembro de 2020, o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, afirmou que o futuro do atleta deve ser no Alto da Glória.

“Posso garantir que nossa ideia é renovar o contrato. Não vejo empecilho, porque todas as partes têm vontade de fazer a renovação. Não queremos fazer algo para prejudicar o Coritiba”, falou Robalinho, da empresa Think Ball Sports Consulting.

O agente, no entanto, vai esperar até a definição da Série B para se reunir com a diretoria coxa-branca. Ele havia sido procurado antes – e também depois – do Mundial, mas o momento não era o ideal para discutir o assunto, na visão dele.

Robalinho garantiu, contudo, que a condução das conversas será diferente de alguns casos que já aconteceram no próprio Alviverde. Em 2018, por exemplo, o atacante Gustavo Mosquito deixou o clube de graça em troca de uma oferta do Corinthians.

“O Yan está há nove anos no clube. No futebol, especialmente no Brasil, as pessoas têm se esquecido de uma palavrinha: gratidão. Nas pequenas e grandes coisas. Os grandes jogadores são os que têm gratidão e reconhecimento”, lembrou o empresário.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Sobre a inclusão de Yan Couto no time principal já na próxima temporada, ele ressaltou que a opção cabe à diretoria e à comissão técnica. “O Yan é um jogador mentalmente muito preparado. Ele se vê pronto para jogar no elenco profissional. O Mundial também deu muita maturidade a ele”.

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba conta as horas pro duelo com o Bragantino, que pode ser o jogo do acesso

+ Mais de 15 mil ingressos já foram vendidos pra ‘decisão’ de domingo