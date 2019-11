O técnico Jorginho, do Coritiba, endossou o discurso para o meia-atacante Rafinha continuar nos gramados e adiar uma possível aposentadoria. O jogador vai decidir sobre sua permanência dentro das quatro linhas em dezembro.

“É uma decisão particular dele, da família. Chega um momento que o jogador quer viver de uma forma diferente, aproveitar a família. Se depender de mim, que viveu o futebol, tenho certeza absoluta que ele tem condição de jogar mais três anos”, declarou o comandante alviverde.

Nesta semana, o atleta de 36 anos revelou que vem sofrendo muito com dores e lesões em 2019. Na Série B, ele desfalcou a equipe por nove jogos por conta de duas contusões, além de duas vezes por suspensão.

Com contrato até abril de 2021, o camisa 7 queria cumprir seu vínculo até o fim, mas admitiu que sua condição física pode acelerar o término da carreira. Nos últimos dias, após essa revelação, torcedores têm pedido para ele seguir vestindo a camisa coxa-branca.

Jorginho, inclusive, revelou que conta com o atleta para 2020. O treinador elogiou o futebol apresentado por Rafinha e disse que sua presença no elenco é fundamental para uma possível Série A do ano que vem. Em 20 partidas, ele tem dois gols e três assistências.

“Já falei pra ele, conversei sobre isso. Se depender de mim, confirmando o acesso, eu quero muito ele no nosso grupo. A gente precisa de jogadores desse nível, com qualidade, técnica e respeito. É uma peça fundamental para o ano que vem”, completou.

Com 60 pontos, o Coritiba é o quarto colocado e encara o campeão Bragantino no domingo (24), às 16h, no Couto Pereira, pela rodada 37ª da Série B. Para garantir o acesso já no final de semana, o Coxa precisa vencer e torcer para que o América-MG tropece diante do Guarani nesta sexta-feira (22), em Campinas.

