O presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, tem evolução clínica “satisfatória”. É a informação do último boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Star, em São Paulo, atualizando o estado clínico do dirigente. Internado desde a metade de setembro com problemas no intestino, Petraglia segue sem previsão de alta.

Nas últimas semanas, desde que chegou a São Paulo, o homem-forte do Furacão vem sendo submetido a constantes intervenções na região abdominal. Isto porque ele teve problemas em Curitiba, após a segunda cirurgia. A junta médica liderada por Antônio Luiz Macedo, o mesmo médico que operou o presidente Jair Bolsonaro, segue neste período dedicada a recuperar a área afetada para apenas depois disso realizar uma operação mais longa.

Essa cirurgia, segundo o médico que comanda a equipe, só poderá ser feita quando o organismo de Petraglia tiver condições de resistir a uma operação deste porte. O hospital Vila Nova Star não informou quando isto pode acontecer.

Leia o boletim médico na íntegra:

São Paulo, 4 de outubro de 2019:

O Hospital Vila Nova Star informa que o paciente Mario Celso Petraglia tem evoluído satisfatoriamente com a troca periódica do curativo. Mantém-se sem febre e em bom estado clínico.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião

Dr. Paulo Hoff – Diretor Clínico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star

