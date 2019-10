O estado de saúde do presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, se agravou nos últimos dias. Depois de realizar duas cirurgias no intestino, o dirigente teve algumas complicações e foi transferido na manhã desta sexta-feira (27) para um hospital em São Paulo para continuar o tratamento.

O dirigente já está no hospital Vila Nova Star, o mesmo em que o presidente Jair Bolsonaro foi operado no início do mês. Lá ele será atendido pelo mesmo médico do presidente, o cirurgião Antonio Luiz Macedo, um dos maiores especialistas do País em prolemas abdominais de alta complexidade.

De acordo com o boletim médico, depois da segunda cirurgia (realizada no dia 21), na tarde desta quinta-feira (26), Petraglia apresentou uma “complicação pós-operatória compatível com uma fístula intestinal” – são feridas na região do intestino. Foi, então, solicitada a transferência para um hospital de São Paulo.

O hospital Nossa Senhora das Graças informou que a transferência do mandatário atleticano aconteceu às 7h desta sexta-feira. Neste momento, segundo o boletim médico, o quadro clínico de Petraglia encontrava-se estável e ele estava lúcido, comunicativo e com sinais vitais normais.

Na goleada do Athletico por 4×1 diante do Fortaleza, nesta quinta-feira à noite, na Arena da Baixada, o dirigente foi homenageado no intervalo pelo sistema de som e uma frase no painel do estádio foi destacada com os dizeres: “Petraglia, essa taça também é sua”.