Está no ar o sexto episódio do podcast De Letra, o podcast de futebol paranaense da Tribuna do Paraná. O assunto da vez está no banco de reservas – os treinadores que brilharam (ou fracassaram) no Trio de Ferro estão no papo dos jornalistas Gisele Rech, Juliana Fontes, Cristian Toledo, Diogo Souza, Eduardo Luiz, Luiz Ferraz e Ricardo Brejinski. É apenas o primeiro capítulo de uma série – afinal, ainda falta falar de muita gente.

Você pode baixar ou ouvir online o De Letra nos principais aplicativos de música:

O podcast entra no ar toda quarta-feira, às 14h. Assinantes (em qualquer plataforma) recebem o conteúdo antes.