O presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, foi submetido neste domingo (29) a mais uma cirurgia no intestino. Foi a quinta intervenção que o dirigente sofreu em duas semanas – mas esta estava ‘programada’ desde a chegada dele em São Paulo.

O objetivo da última operação foi limpar e aplicar tratamento à região afetada por um rompimento no intestino. “O Hospital Vila Nova Star informa que o paciente Mario Celso Petraglia foi submetido pequena intervenção cirúrgica para a troca do curativo na manhã de hoje, sem intercorrências. O paciente encontra-se sem febre e com quadro clínico estável”, disse o boletim médico, publicado na tarde deste domingo (29).

Petraglia foi transferido às pressas para São Paulo, onde é tratado pelo médico Antonio Luiz Macedo, depois de apresentar reações adversas relacionadas à cirurgia no intestino realizada em Curitiba. Na capital paulista, ele passou por uma primeira intervenção na última sexta (27) e, desde então, vem passando por cirurgias específicas para efetuação de limpeza na região abdominal. “Vamos fazer isso durante algum tempo, até que haja condições de abrir tudo, costurar o intestino e ele possa voltar para casa”, afirmou o médico, em nota oficial. O profissional é o mesmo que operou o presidente Jair Bolsonaro.

Confira a última nota oficial sobre o estado de saúde de Petraglia:

São Paulo, 29 de setembro de 2019:

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião

Dr. Paulo Hoff – Diretor Clínico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star