O meio-campo Nikão visitou nesta quinta-feira (3) o torcedor Wesley Pontes, que perdeu a mão na explosão de um rojão no embarque da delegação do Athletico para a final da Copa do Brasil. Logo após a conquista da competição, o jogador já havia revelado que pretendia ajudar o atleticano.

“A gente estava descendo do ônibus quando ouviu aquele barulho muito alto, e as pessoas ficaram assustadas. Foi muito triste”, relembrou o atleta na ocasião. A Tribuna do Paraná fez o meio-campo para a ajuda, repassando o contato de Wesley para a assessoria de imprensa do Athletico.

Além da visita ao torcedor, Nikão também passou na sede da Torcida Organizada Os Fanáticos e conversou com alguns integrantes da facção, além de posar para fotos.

