O presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, foi submetido a mais uma cirurgia no intestino. A intervenção foi realizada na manhã de quarta-feira (2) e foi bem-sucedida, segundo o boletim médico divulgado pelo hospital Vila Nova Star, de São Paulo, onde o dirigente está internado há alguns dias.

+ Grana: Saiba quanto o Athletico paga de salários para o elenco

Petraglia foi internado às pressas no dia 17 de setembro, e passou pela primeira operação no Hospital Nossa Senhora das Graças. Foi operado de novo ainda em Curitiba, e depois de complicações foi transferido para São Paulo, onde está sendo atendido pelo médico Antônio Luiz Macedo, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro.

O cirurgião explicou que as intervenções recorrentes são necessárias para limpar o ferimento no intestino e permitir que o organismo do dirigente esteja recuperado para passar por uma cirurgia exploratória – “abrir tudo e costurar o intestino”, nas palavras de Antônio Luiz Macedo. Petraglia ainda não tem nenhuma previsão de alta hospitalar.

Leia o boletim médico na íntegra

São Paulo, 2 de outubro de 2019:

O Hospital Vila Nova Star informa que o paciente Mario Celso Petraglia foi submetido a outra pequena intervenção cirúrgica para a troca do curativo nesta manhã, sem intercorrências. O paciente evolui com melhora progressiva, mantém-se sem febre e com resultados de exames estáveis.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião

Dr. Paulo Hoff – Diretor Clínico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star