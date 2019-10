O Athletico tem demonstrado que faz um bom aproveitamento de seus custos com salários do elenco. Isso porque, em um levantamento feito pelo blog do jornalista Mauro Cezar, no site UOL, o time aparece apenas na 13ª posição na ordem dos clubes da Série A que mais gastam com a folha de pagamento. Com custo de R$ 2,7 milhões por mês, ainda assim, na prática, o Rubro-Negro tem demonstrado que mesmo sem investimentos milionários tem alcançado bons resultados, como a conquista da Copa do Brasil.

O Palmeiras lidera a relação com um valor de R$ 8,8 milhões mensais. Os valores com direitos de imagem não foram incluídos. O blog já havia realizado o levantamento em dois momentos anteriores e incluiu na lista atual o aumento nos gastos em relação à última pesquisa, que foi realizada no dia 10 de maio. No caso do Athletico, a soma foi de 300 mil reais nos gastos anteriores.

Ainda que o Furacão não esteja em uma situação privilegiada na Série A, uma vez que é o nono na tabela com 31 pontos, faz uma temporada que está rendendo bons frutos. Com participação na Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana, Levain Cup, no Japão, e com o título na Copa do Brasil, o time tem alcançado uma excelente projeção internacional, mesmo sem um elenco estrelado.

No levantamento de gastos, o time fica muito atrás – no quesito investimentos – de equipes que estão em momento de baixa como o Cruzeiro, em terceiro na lista, com gastos de R$ 7,6 milhões mensais, e Fluminense, em 16º na Série A, com R$ 3,3 milhões, e em 10º na lista de custos.

