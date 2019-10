O Athletico vai dar o pontapé inicial na temporada de 2020 do futebol brasileiro. Campeão da Copa do Brasil, o Furacão vai enfrentar o campeão do Brasileirão deste ano na Supercopa do Brasil, no dia 19 de janeiro (domingo), provavelmente no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (3) o calendário das competições da temporada de 2020. Os campeonatos estaduais terão início no dia 22 de janeiro e encerramento no dia 26 de abril. Para o ano que vem, os regionais terão, no máximo, 16 datas.

Outra novidade no calendário é que o Brasileirão não será paralisado durante as disputas da Copa América (junho) e Jogos Olímpicos (julho/agosto). Já nas Datas FIFA, o futebol brasileiro vai parar. Serão dez jogos da seleção brasileira entre março e novembro. A Série A terá início no dia 3 de maio e encerramento em 6 de dezembro e seguirá com o formato atual – pontos corridos.

A Série B começa no dia 3 de maio e será encerrada no dia 28 de novembro. Já a Copa do Brasil terá oito fases distribuídas entre os dias 5 de fevereiro e 16 de setembro. Assim como tem ocorrido desde 2013, os clubes da Libertadores entram na competição nacional a partir das oitavas de final. Já as finais foram antecipadas para setembro.