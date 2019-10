Demorou. Foram seis meses de espera, mas, finalmente, chegou a hora de o zagueiro Thiago Heleno voltar aos gramados. Flagrado por doping no mês de abril e depois de cumprir longos cinco meses de suspensão, o General deve ser a principal novidade do Athletico para o duelo contra o Bahia, neste sábado (5), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em mais um duelo pelo Campeonato Brasileiro.

O defensor deve entrar na equipe no lugar de Lucas Halter, que sofreu uma lesão muscular na coxa. O jogador, no entanto, ainda não tem condições de atuar os 90 minutos e a tendência é de que seja substituído no segundo tempo. Pela falta de opções no elenco, já que Robson Bambu passou nesta semana por uma cirurgia na face, a tendência é de que o lateral-direito Madson seja deslocado para a zaga e Khellven entre para jogar na posição.

Além de Thiago Heleno, o técnico Tiago Nunes terá mais uma novidade. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, o lateral-esquerdo Adriano treinou normalmente durante a semana e está novamente à disposição. Mas, diante das boas apresentações de Márcio Azevedo, o treinador deverá manter a dúvida até momentos antes da partida.

Em relação ao empate em 1×1 diante da Chapecoense, no último domingo (29), Tiago Nunes poderá contar novamente com o meia-atacante Thonny Anderson, que cumpriu suspensão. O atacante Marco Ruben, por outro lado, foi liberado para resolver problemas particulares na Argentina e dificilmente será relacionado para a partida.

O centroavante foi ver seu pai, que está doente, viajou na noite de quarta-feira (2) e deve ficar de fora do embate diante do Bahia. Com isso, o atacante Marcelo Cirino será mantido ao lado de Rony e Nikão. O camisa 10, que desperdiçou grandes chances contra a Chape, vai tentar melhorar a pontaria diante do tricolor baiano.

Ainda antes da viagem para Salvador, o Furacão fará mais um treino, na manhã desta sexta-feira (4), no CT do Caju. O provável Rubro-Negro para encarar o Bahia deve ter: Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo (Adriano); Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony, Nikão e Marcelo Cirino.

