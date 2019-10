O zagueiro Robson Bambu, atingido com gravidade no rosto na final da Copa do Brasil, conquistada pelo Athletico, se submeterá a uma cirurgia nesta terça-feira (1), no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. O jogador deverá ficar de fora do time durante todo o mês de outubro, para que possa se recuperar.

No último dia 18 de setembro, na finalíssima da Copa do Brasil, entre Furacão e Internacional, em Porto Alegre, o defensor acabou o jogo ‘no sacrifício’. O Rubro-Negro foi campeão da disputa vencendo por 2×1 o jogo da volta, mas, nos minutos finais do jogo no Beira-Rio, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, tentando afastar uma bola, acabou acertando o rosto de seu companheiro de time.

Bambu subiu de cabeça para tirar a bola e Azevedo atingiu o olho do zagueiro. O jogo estava nos 48 minutos do segundo tempo e o técnico Tiago Nunes já havia feito as três substituições. O olho do atleta ficou muito inchado e fechou totalmente, mas ele conseguiu aguentar até o apito final, aos 52 minutos.

O zagueiro foi uma peça importante do time atleticano no jogo, sendo eleito pela Tribuna do Paraná como o destaque da decisão. Após a partida, em entrevista ao vivo ao SporTV, ele chegou a soltar um palavrão sobre o machucado: “está doendo pra c…”. Porém, o atleta destacou que foi um lance normal de jogo e que não culpa seu companheiro de time.

Após passar por exames médicos, uma fratura de órbita foi detectada em Bambu. Por isso, o procedimento cirúrgico será necessário. A intervenção será feita pelo doutor doutor Rafael Moraes, o mesmo responsável por duas cirurgias de Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do Athletico. A expectativa é de que Robson Bambu volte às atividades com o elenco no final do mês.

