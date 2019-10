“Eu não me vejo fora do Athletico hoje”. Apesar da declaração que deu recentemente, antes da final da Copa do Brasil, dando a entender que poderia deixar o Furacão por conta do cansaço, o técnico Tiago Nunes, ao que tudo indica, está cada vez mais perto de renovar seu contrato para a próxima temporada.

Depois de conquistar o título inédito da competição nacional, o treinador foi o entrevistado do programa Bola da Vez, da ESPN Brasil e garantiu que segue firme e forte no comando do Rubro-Negro, apesar de admitir propostas.

‘Toda proposta é tentadora, porque mexe com o nosso imaginário. Todas são realmente tentadoras, porque você fica se imaginando naquele clube, no clube que você jogava futebol de botão na infância e tudo mais”, afirmou o comandante atleticano.

Na última semana, quando grandes times do Brasil, como Cruzeiro e São Paulo, trocaram de treinadores e o nome de Tiago Nunes foi especulado, especialmente no tricolor paulista. Ele garantiu que não foi procurado e, até o final do Brasileirão, não deve sair.

O técnico vive uma verdadeira lua de mel com a torcida há algum tempo. Se já havia conquistado a maioria com o título da Sul-Americana, passou a ser unanimidade entre os atleticanos depois de vencer a Copa do Brasil. Enquanto joga o Brasileirão sem maiores responsabilidades, já que tem a vaga na Libertadores garantida, o treinador curte todo esse clima, mas deve ser chamado para iniciar as conversas para renovar seu contrato em breve.

Mais do que um simples técnico, ele atua como uma espécie de coordenador do departamento de futebol. Quando deu a declaração polêmica e afirmou estar exausto, antes da finalíssima da Copa do Brasil, chegou-se a comentar sobre possíveis desentendimentos com o diretor de futebol e ex-jogador Paulo André. As divergências seriam por conta da metodologia de treinamento.

“No dia do primeiro jogo da final, tive reunião de manhã e de tarde sobre outros assuntos e a noite estava entrando em campo para disputar uma taça”, comentou Tiago Nunes, esclarecendo sobre a sua declaração de estar extenuado neste ano pelas funções que exerce.

Ainda durante o programa, Tiago falou sobre a importância do presidente Mário Celso Petraglia, que está há quase duas semanas internado depois de passar por quatro cirurgias no intestino.

“O Athletico só é o que é por causa do Petraglia. Ele pegou o Athletico como time de bairro e transformou nessa potência. O Petraglia não gosta de meios termos. Ele pergunta se os conceitos estão sendo aplicados, implementados. Se você não entrega o que ele pede, você não fica no clube”, declarou.

O técnico também falou da sua carreira, sobre a importância de ter a família por perto e também sobre o futebol europeu. Questionado como um time mediano da Premier League, da Inglaterra, como o Everton, se sairia jogando contra o Athletico na Arena da Baixada, o treinador foi enfático.

“O Everton ia tomar um pau na Arena da Baixada”, garantiu, aos risos. “A gente entende que os caras na Europa são melhores. Realmente, eles têm bons jogadores. Mas você pega alguns jogos horrorosos do futebol europeu também”, arrematou o comandante rubro-negro.

