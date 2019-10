As conquistas recentes da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana pelo Athletico colocaram o técnico Tiago Nunes em destaque. Até por isso, o treinador tem seu nome cogitado no São Paulo para substituir Cuca, que pediu demissão na tarde desta quinta-feira (26).

A informação é do repórter do Sportv, André Hernan, que ressaltou que outro nome que interessa à diretoria do clube paulista é o de Fernando Diniz, que passou pelo Furacão também e recentemente deixou o Fluminense.

“Tem muita gente olhando com carinho para o Tiago Nunes, um cara que fez o Athletico, outros defendem inovação com Fernando Diniz. São nomes que são sempre sugeridos ao presidente. Mas é claro, tudo é muito recente. Não existem nomes de consenso”, disse Hernan, ao Seleção Sportv.

No meio do ano, Tiago foi sondado pelo Atlético-MG, que chegou a fazer uma proposta, mas o treinador optou em continuar no Rubro-Negro e ganhou um aumento. O contrato dele com o clube vai até o final da temporada.

