O Athletico confirmou, na noite de quarta-feira (25), a contratação do goleiro Anderson. O jogador, de 21 anos, vem por empréstimo do Palmeiras até o final da temporada, após se destacar na Série C do Campeonato Brasileiro pelo Santa Cruz.

O arqueiro teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e já está à disposição do técnico Tiago Nunes para a sequência do Brasileirão.

“O Athletico me escolheu e eu escolhi o Athletico. Espero fazer o melhor possível, assim como eu vinha fazendo no Palmeiras e fiz no Santa Cruz. Vontade nunca vai faltar, pois sou um jogador que quer ganhar sempre”, disse ele, em entrevista ao site oficial do Rubro-Negro.

Com vínculo até o final da temporada com o clube paulista, Anderson já tem um acordo para seguir em definitivo no Rubro-Negro a partir do ano que vem. Aliás, a proposta do time atleticano e o histórico da equipe com goleiros foram determinantes para o acerto.

“Gosto bastante de sair em bolas aéreas, gosto do um contra um. Aqui no Athletico, o goleiro joga bastante com os pés, o que eu gosto. É um estilo que insere bastante o goleiro no jogo. O clube tem um histórico muito bom com goleiros, referências que passaram por aqui. Tem o Santos, convocado para a seleção agora, que me recebeu muito bem. Todos são uma inspiração para eu chegar o mais próximo disso também”, afirmou Anderson.

