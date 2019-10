O presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mario Celso Petraglia, segue internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, mas apresentou melhora em seu estado clínico. De acordo com boletim médico, o dirigente está em “bom estado geral, com sinais vitais normais, afebril e comunicativo”.

Com 75 anos, Petraglia foi operado no dia 17 de setembro por conta de um problema no intestino. Quatro dias depois, o cartola passou por uma nova cirurgia por conta de uma dobra de alça intestinal. Petraglia ainda não tem previsão de alta.