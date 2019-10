O quinto episódio do podcast De Letra já está no ar. Neste programa, os jornalistas Gisele Rech, Juliana Fontes, Cristian Toledo, Diogo Souza, Luiz Ferraz e Ricardo Brejinski falam sobre a cobertura histórica da final da Copa do Brasil entre Athletico e Internacional. A conquista inédita da competição teve um acompanhamento intenso da Tribuna do Paraná, tanto na ida, na Arena da Baixada, quanto na volta, no Beira-Rio.

O podcast De Letra pode ser ouvido online ou baixado nos principais agregadores. O programa entra no ar às quartas-feiras, às 14h. Quem assina o conteúdo recebe o programa antes.