Pela primeira vez após a conquista da Copa do Brasil, o Athletico pisará no gramado da Arena da Baixada. Nesta quinta-feira (26), a partir das 21h30, o Furacão encara o Fortaleza, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas com um clima de festa. O próprio clube está tratando este confronto com esse foco.

O duelo será transmitido para todo o Brasil pela TNT, exceto para o Paraná, onde você poderá acompanhar tudo no Tempo Real da Tribuna!

Nas redes sociais, o Rubro-Negro vem destacando que ‘os campeões estão voltando pra casa‘. Até por isso, a expectativa é de casa cheia neste reencontro. “É um título merecido e agora voltamos a jogar diante da nossa torcida, na nossa casa. Temos que agradecer a todos pelo incentivo e por tudo o que fizeram por nós”, disse o meia Nikão, em entrevista ao site atleticano.

Porém, na hora em que a bola rolar, as comemorações precisarão ficar apenas nas arquibancadas. Em nono lugar na tabela, com 27 pontos, o Athletico quer colar no G6. Não que precise, de fato, terminar na zona de classificação na Libertadores, uma vez que já tem vaga garantida na competição em 2020, mas melhores posições garantem mais dinheiro para o clube ao final do ano.

Além disso, o Furacão quer provar que não abandonou o Brasileirão. Após a última partida, o lateral-direito Yago Pikachu, do Vasco, admitiu que a equipe esperava um Rubro-Negro mais relaxado em campo e que por isso foram surpreendidos.

“Quando você é campeão, ainda mais da Copa do Brasil, a sensação das pessoas é que a gente vai relaxar, mas não é esse o nosso objetivo. O Fortaleza é uma equipe bem montada, que agora tem o Zé Ricardo. É um time que marca muito, como foi aqui na Copa do Brasil. Então, temos que estar atentos e enfrentar o Fortaleza e as outras equipes com o máximo de respeito”, acrescentou Nikão.

E, de fato, em todas as vezes que as duas equipes se enfrentaram, o Athletico não teve facilidade contra os cearenses. Foram três confrontos, com uma vitória para cada lado (2×1 para o Fortaleza no Brasileirão e 1×0 para o Rubro-Negro na Copa do Brasil) e mais um empate (0x0 na Copa do Brasil).

Para não ser surpreendido em casa e seguir em crescente na competição, o técnico Tiago Nunes não deve poupar ninguém e ir com força máxima para a partida, dentro daquilo que tem à disposição. Na zaga, Pedro Henrique e Robson Bambu, lesionados, foram vetados e, com isso, Lucas Halter será o escolhido para formar dupla com Léo Pereira.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 21ª Rodada

ATHLETICO x FORTALEZA

Athletico

Santos; Khellven (Madson), Lucas Halter, Léo Pereira e Abner Vinícius; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.

Técnico: Tiago Nunes

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Jackson, Quintero e Carlinhos; Gabriel Dias, Juninho e Mariano Vázquez (Osvaldo); Edinho, Felipe Pires e Wellington Paulista.

Técnico: Zé Ricardo

Local: Arena da Baixada

Horário: 21h30

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

